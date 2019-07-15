Оппозиционера Григория Асаулу оштрафовали на 510 рублей

Суд Минского района в лице Павла Жучко оштрафовал участника защиты урочища Куропаты Григория Асаулу на 20 базовых величин.

По информации активиста Иллариона Трусова, Асаулу признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

Трусов и Асаула были задержаны 14 июля. В отношении Трусова, по его словам, составлен протокол по статье 17.1 КоАП. Активиста обвиняют в том, что он останавливал машины и препятствовал работе ресторана «Поедем поедим». Во время задержания за Трусова заступился Асаула, в результате чего он тоже был задержан.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.