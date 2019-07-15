Прокурор запросил девять лет колонии для главного инженера МЗКТ

Прокуратура считает доказанной вину бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача в совершении коррупционных преступлений. В связи с этим прокурор Юрий Шерснев 15 июля попросил суд наказать его девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет.

Судебные прения по уголовному делу состоялись в суде Первомайского района Минска.

«Коррупция — это ржавчина, которая медленно, но упорно разъедает механизмы госаппарата. Особую общественную опасность представляют факты взяточничества должностными лицами из числа руководителей различного ранга, которые должны не только пресекать, но и быть образцом в выполнении служебного долга», — заявил Шерснев.

Прокурор отмечает: показания одного из взяткодателей согласуются с изъятыми документами на заводе. По версии следствия, Головач получал в Москве несколько взяток, они передавались в кафе, в машине. Нет ни видео, ни аудиозаписей, есть только бизнесмены, которые заявляют о взятках, которые якобы передавали еще 10-12 лет назад. На суд ни один из взяткодателей не явился. Как прозвучало в суде: один из свидетелей находится в Канаде, остальные — в России.

В защиту фигуранта выступил бывший гендиректор МЗКТ, бывший министр промышленности, экс-помощник президента и нынешний гендиректор МТЗ Виталий Вовк.

«С участием Головача и под его руководством завод прошел серьезную техническую модернизацию. А сейчас продукция завода доказала свою уникальность. (…) Завод является самым современным на постсоветском пространстве. Это говорит, что свою задачу как главный инженер Головач выполнил, — заявил в суде Вовк. — Я считаю, это оговор».

Головача содержат под стражей более четырех лет. Второй суд в отношении бывшего главного инженера начался в мае этого года. 9 июля обвиняемый обратился с ходатайством к судье о том, чтобы ему заменили меру пресечения на домашний арест, однако прокурор выступил против.