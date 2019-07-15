Лукашенко и Путин посетят Валаамский монастырь 17 июля

17 июля президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Фото wikimedia

Остров Валаам расположен в северной части Ладожского озера, примерно в 220 км от Санкт-Петербурга. Ставропигиальный мужской монастырь является памятником русского злдчества.

«Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать», — говорил Лукашенко 9 июля.

18 июля Лукашенко и Путин в Санкт-Петербурге проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля.