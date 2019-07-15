Лидера незарегистрированного «Молодого фронта» оштрафовали на 765 рублей

Суд Минского района в лице Вадима Казея оштрафовал участника защиты урочища Куропаты Дениса Урбановича на 30 базовых величин.

Задержанного 13 июля Урбановича признали виновным в совершении мелкого хулиганства, уточнил активист Илларион Трусов. По его словам, свидетель сообщил суду, что Урбанович препятствовал проезду автомобиля на территорию ресторана «Поедем поедим», ложился под него. При этом, как заявил активист, свидетель на месте происшествия отсутствовал.

Сегодня суд Минского района оштрафовал другого участника защиты Куропат, Григория Асаулу, на 20 базовых величин (510 рублей).

4 июля Урбанович был оштрафован на 80 базовых величин (2040 рублей) за акцию в Куропатах, в ходе которой перед въездом в ресторан активисты положили бревно и выстроились цепочкой, держась за руки.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.