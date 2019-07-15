Более 30 человек погибли в результате авиаудара в Афганистане

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Авиаудары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение талибов, но получили отпор.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля в селе Халдж провинции Урузган, передает korrespondent.net.

Местный житель Аманулла Темори рассказал, что многие из убитых были его родственниками, и добавил, что их тела остались под землей. Кроме того, по его словам, шесть боевиков «Талибана» были убиты в результате другого авиаудара, проведенного неподалеку.

Источник добавил, что среди погибших был один из старших командиров талибов Мулла Насрулла.
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Тэги: авиаудар Талибан Афганистан

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