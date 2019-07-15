Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ложного минирования обкомов БРСМ

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По факту ложного сообщения о минировании помещений областных и столичного комитетов БРСМ Ленинский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил дело.


В «заминированных» помещениях БРСМ не нашли взрывных устройств

По данным следствия, на электронные почтовые ящики комитетов 15 июля поступили сообщения о минировании. «В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности граждан. На места происшествий выбывали следственно-оперативные и саперно-технические группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено», — отмечается в релизе отдела информации и связи с общественностью СК.

В рамках возбужденного уголовного дела в Минске и областных центрах «проводятся осмотры компьютерной техники, допрашиваются свидетели, устанавливается личность подозреваемого».

Следственный комитет обращает внимание граждан на то, что заведомо ложное сообщение об опасности — взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, — влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 УК — семь лет лишения свободы. Кроме того, законодательство предусматривает компенсацию виновным всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.
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Тэги: БРСМ ложное минирование

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