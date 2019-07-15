Истребители трех стран поднялись в воздух из-за российских ракетоносцев

Истребители военно-воздушных сил Финляндии, Дании и Швеции были подняты в воздух для идентификации российских военных самолетов, которые летели над Балтийским морем.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) July 15, 2019

В заявлении ВВС Финляндии говорится, что финские истребители F/A-18 сопроводили российские Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

В Министерстве обороны РФ проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили 7-часовой полет над нейтральными подами Балтийского моря.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — говорится в сообщении.