БЖД создала спецкомиссию для расследования причин инцидента под Крупками

Создана специальная комиссия для установления причин и расследования инцидента, случившегося на Белорусской железной дороге под Крупками.

15 июля в 16:08 минут на перегоне Крупки — Приямино произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда № 3007 Орша — Минск. Всего в составе поезда находилось 89 вагонов.

Для восстановления движения поездов по главному пути к месту инцидента были направлены восстановительные поезда со станций Орша-Центральная и Минск-Сортировочный.

Пострадавших в результате схода вагонов нет. Ущерба экологии не нанесено, сообщает пресс-служба БЖД.

На время восстановительных работ движение поездов было организовано по второму путин перегона Крупки — Приямино. В график и маршрут движения некоторых пассажирских поездов были внесены изменения.