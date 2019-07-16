В Бобруйске БМВ вылетела на тротуар и подмяла под себя пешехода
Просмотров: 1817
В реанимацию с множественными травмами попала жительница Бобруйска, которую буквально подмял под себя вылетевший на тротуар автомобиль БМВ 525.
ДТП случилось около шести часов вечера 15 июля на перекресток улицы Володарского и Георгиевского проспекта.
Как сообщает
Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС с помощью спецоборудования извлекли женщину из-под автомобиля и передали медикам. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в Бобруйскую центральную больницу.
Водитель БМВ не пострадал.
Фото