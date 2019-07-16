В Бобруйске БМВ вылетела на тротуар и подмяла под себя пешехода

В реанимацию с множественными травмами попала жительница Бобруйска, которую буквально подмял под себя вылетевший на тротуар автомобиль БМВ 525.

ДТП случилось около шести часов вечера 15 июля на перекресток улицы Володарского и Георгиевского проспекта.

Как сообщает «Коммерческий курьер» , по предварительной версии, водитель 1990 года рождения уходил от столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением и выскочил на тротуар, где сбил женщину 1969 года рождения.

Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС с помощью спецоборудования извлекли женщину из-под автомобиля и передали медикам. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в Бобруйскую центральную больницу.

Водитель БМВ не пострадал.