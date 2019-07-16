Начался прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019»

Белтелерадиокомпания начала прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019».

Финал конкурса пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. Представитель Беларуси будет назван не позднее 27 сентября.

Согласно правилам, претендентам на участие в национальном отборе должно быть не менее 9 и не более 14 лет. Иностранные граждане допускаются к участию в случае, если они проживают на территории Беларуси не менее двух с половиной лет.

Конкурсная песня должны быть написана на русском или белорусском языках. Допускается использование других языков, но их объем не должен превышать 40% от всего текста. Композиция не должна быть коммерчески реализована, а также исполнена публично до 1 мая этого года.

Все анкеты претендентов принимаются исключительно в электронном виде на сайте tvr.by . Заявки принимаются до 15 августа включительно.