Начался прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019»
Белтелерадиокомпания начала прием заявок для участия в национальном отборе на детское «Евровидение-2019».
Финал конкурса пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. Представитель Беларуси будет назван не позднее 27 сентября.
Согласно правилам, претендентам на участие в национальном отборе должно быть не менее 9 и не более 14 лет. Иностранные граждане допускаются к участию в случае, если они проживают на территории Беларуси не менее двух с половиной лет.
Конкурсная песня должны быть написана на русском или белорусском языках. Допускается использование других языков, но их объем не должен превышать 40% от всего текста. Композиция не должна быть коммерчески реализована, а также исполнена публично до 1 мая этого года.
Все анкеты претендентов принимаются исключительно в электронном виде
По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти финалистов. Сам финал пройдет в прямом эфире, победитель будет определен по итогам голосования телезрителей и экспертов,