Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал

УВД Минского облисполкома разыскивается 47-летний житель Молодечно Андрей Завадский.

3 июня мужчина уехал на заработки в Россию, а через неделю перестал выходить на связь. Супруга Завадского обратилась в милицию.

Последний раз женщина общалась с мужем 10 июня по вайберу. Тогда Андрей Завадский сообщил, что с ним всё в порядке. По предварительной информации, он находился в городе Тихвин Ленинградской области.

С тех пор о местонахождении молодечненца ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-47 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, глаза зелёные, волосы прямые светло-русые короткие, размер обуви 43, на запястье имеется татуировка с указанием группы крови.