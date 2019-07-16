Семейный фестиваль «Букидс» пройдет 20-21 июля в Ботаническом саду

20-21 июля в Центральном ботаническом саду в восьмой раз пройдет семейный фестиваль «Букидс». Тема фестиваля — профессии.

Всем юным гостям фестиваля заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу, а заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек Funtastik.

Организаторы и партнеры мероприятия подготовили для юных минчан много интересных локаций и более 50 профессий. Дети смогут спроектировать и построить дом, создать ландшафтный арт-объект, получить уроки финансовой грамотности, освоить столярное мастерство и научиться ухаживать за садом, ощутить себя артистом цирка и даже на пару дней стать фермером, посадить яблоневый сад и многое другое.

На фестиваль приедут настоящие пожарная машина со спасателями, машина скорой помощи с бригадой врачей, машина ГАИ, военный автомобиль.

Для юных ученых создадут Научный город, где представят профессии химика, биолога, физика, археолога, программиста. А на площадке красоты дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи.

На театральной площадке пройдет более 15 спектаклей в двух категориях: для малышей до 3 лет и для детей постарше.

Для посетителей будет работать фермерский фудкорт с полезными продуктами, игровыми и спортивными площадками.

Всем детям вход свободный. Взрослым — 15 рублей.