Витебские милиционеры восстановили патрульный Jaguar

В автохозяйстве УВД Витебского облисполкома восстановили Jaguar Daimler Double Six 1991 года выпуска.

Витебским правоохранителям автомобиль был передан в 2009 году из МВД. Там он числился в автохозяйстве, но уже несколько лет не эксплуатировался. В Минск же автомобиль в свое время попал из Москвы.

Восстановительные работы продолжались почти полгода. Отремонтировали ходовую часть, двигатель, заменили вышедшие из строя детали, обновили экстерьер. А вот интерьер оставили нетронутым — в оформлении салона использованы кожа и дерево.

Раритетный Jaguar будет задействован как выставочный экспонат в рамках профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В витебской коллекции милицейского ретротранспорта также значатся ГАЗ-24, «Москвич-408», ВАЗ-2101, а также мотоциклы БМВ-75К, «Урал» и «Иж». На очереди в мастерской — «Москвич-403».