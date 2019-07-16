Болельщиков БАТЭ на выездной матч Лиги чемпионов против «Пяста» будут пускать на стадион по паспортам
17 июля борисовский БАТЭ проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского клуба «Пяст».
Игра состоится на городском стадионе города Гливице и начнется в 21:00 по белорусскому времени (20:00 местного).
Вход для болельщиков БАТЭ на гостевые сектора будет свободным. Но желающим увидеть матч живьем необходимо заранее
Судить матч будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Антти Мунуккой.
17 июля в Гливице ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +17..+19 градусов.
Первый матч между БАТЭ и «Пястом», прошедший в Борисове 10 июля, завершился вничью — 1:1.