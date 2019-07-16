Болельщиков БАТЭ на выездной матч Лиги чемпионов против «Пяста» будут пускать на стадион по паспортам

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17 июля борисовский БАТЭ проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского клуба «Пяст».

Игра состоится на городском стадионе города Гливице и начнется в 21:00 по белорусскому времени (20:00 местного).

Вход для болельщиков БАТЭ на гостевые сектора будет свободным. Но желающим увидеть матч живьем необходимо заранее заполнить специальную анкету, а на входе на стадион предъявить паспорт.

Судить матч будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Антти Мунуккой.

17 июля в Гливице ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +17..+19 градусов.

Первый матч между БАТЭ и «Пястом», прошедший в Борисове 10 июля, завершился вничью — 1:1.
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Тэги: БАТЭ Лига чемпионов Персона: Антти Мунукка Город: Гливице

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