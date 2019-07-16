22-летний минчанин снимал с лифтов катушки тормоза и сдавал в лом

Серию краж лифтового оборудования раскрыли сотрудники Октябрьского РУВД Минска. Подозреваемый задержан с поличным и дал признательные показания.

В последнее время от жителей Октябрьского района стали все чаще поступать жалобы на неработающие лифты. Во всех случаях причиной поломки стало хищение катушек тормоза.

Злоумышленник был задержан при очередной попытке снять с лифта катушку тормоза в одном из домов по улице Могилевской. Выяснилось, что 22-летний минчанин ранее работал на одном из предприятий по обслуживанию лифтов.