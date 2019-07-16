22-летний минчанин снимал с лифтов катушки тормоза и сдавал в лом

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Серию краж лифтового оборудования раскрыли сотрудники Октябрьского РУВД Минска. Подозреваемый задержан с поличным и дал признательные показания.

В последнее время от жителей Октябрьского района стали все чаще поступать жалобы на неработающие лифты. Во всех случаях причиной поломки стало хищение катушек тормоза.

Злоумышленник был задержан при очередной попытке снять с лифта катушку тормоза в одном из домов по улице Могилевской. Выяснилось, что 22-летний минчанин ранее работал на одном из предприятий по обслуживанию лифтов.

Похищенные катушки парень сдавал в приемный пункт вторсырья. Сумма ущерба превысила 500 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: лифты кража Город: Минск

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