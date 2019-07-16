Минская милиция ищет мужчину, разбившего стекло в трамвае

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Первомайский РУВД Минска по подозрению в совершении хулиганских действий разыскивает мужчину, который разбил окно в трамвае.

Инцидент произошел утром 5 июля в трамвае № 6, который ехал в сторону Зеленого луга. Вблизи остановочного пункта «Полиграфическая» мужчина беспричинно разбил окно, которое разделяло салон от кабины водителя.

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: светлая куртка, серые брюки, светлые кроссовки. Имел при себе сумку темного цвета, которую носил через плечо.
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Тэги: хулиганство трамвай Город: Минск

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