Минская милиция ищет мужчину, разбившего стекло в трамвае

Первомайский РУВД Минска по подозрению в совершении хулиганских действий разыскивает мужчину, который разбил окно в трамвае.

Инцидент произошел утром 5 июля в трамвае № 6, который ехал в сторону Зеленого луга. Вблизи остановочного пункта «Полиграфическая» мужчина беспричинно разбил окно, которое разделяло салон от кабины водителя.

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: светлая куртка, серые брюки, светлые кроссовки. Имел при себе сумку темного цвета, которую носил через плечо.