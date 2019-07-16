Лукашенко: Приморье может рассчитывать на Беларусь

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16 июля Александр Лукашенко встретился в Минске губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства отметил готовность Беларуси поставлять в этот российский регион сельхозтехнику, продукцию машиностроения, пассажирский транспорт.

«Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами — тем более». «Мы откликнемся на любую просьбу», — цитирует президента его пресс-служба.
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Тэги: Беларусь-Россия-регионы Приморье Персона: Олег Кожемяко Александр Лукашенко

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