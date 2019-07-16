Дело анархиста Полиенко возвращено из прокуратуры в СК для дополнительного расследования

Уголовное дело анархиста Дмитрия Полиенко возвращено в Следственный комитет для проведения дополнительного расследования.

«12 июля дело возвращено в Заводской районный отдел Следственного комитета для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статье 264 Уголовно-процессуального кодекса», — сообщили БелаПАН в пресс-службе прокуратуры Минска.

Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства. Его обвиняют в том, что он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК), осквернение сооружения и порча имущества (ст. 341) и разжигание социальной вражды (ч. 1 ст. 130).

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской. Фигурантами этого дела кроме Полиенко являются Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

По информации правозащитника, разжиганием иной социальной розни следствие считает разжигание вражды в отношении такой социальной группы, как милиция.

«Милиция не является социальной группой, как не являются социальной группой представители других государственных органов и власть в целом. Соответственно, нельзя говорить о разжигании в отношении них вражды. Такого рода квалификация является безграмотной и, кроме того, свидетельствует о желании властей придать политический контекст данному уголовному делу», — отмечал ранее правозащитник Валентин Стефанович.