В Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал

В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД примерно в 11:30 поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован железнодорожный вокзал.

На место выбыли следственно-оперативная группа и сотрудники отдела внутренних дел на транспорте. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.

Звонивший уже задержан. Им оказался мужчина 1980 года. Звонок он совершил из таксофона, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Железнодорожный вокзал в Барановичах ранее уже «минировали». Так, 23 декабря 2018 года на горячую линию МЧС позвонила женщина. Была проведена эвакуация. Как выяснилось, звонившая 42-летняя женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.