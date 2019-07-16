В Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал

/ Происшествия
Просмотров: 630

В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД примерно в 11:30 поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован железнодорожный вокзал.

На место выбыли следственно-оперативная группа и сотрудники отдела внутренних дел на транспорте. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.

Звонивший уже задержан. Им оказался мужчина 1980 года. Звонок он совершил из таксофона, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Железнодорожный вокзал в Барановичах ранее уже «минировали». Так, 23 декабря 2018 года на горячую линию МЧС позвонила женщина. Была проведена эвакуация. Как выяснилось, звонившая 42-летняя женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ложное минирование Персона: Ольга Чемоданова Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

В Витебске из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал

В Витебске из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал