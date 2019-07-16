Лукашенко поблагодарил Грефа за то, что «Сбербанк» работает в Беларуси
16 июля президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.
«Благодарен вам за то, что вы продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать», — отметил Лукашенко.
Накануне в Минске открылась летняя Сбербанкиада — традиционный корпоративный спортивный турнир работников «Сбербанка».
На встрече с Грефом президент Беларуси отметил, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба главы государства.