Лукашенко поблагодарил Грефа за то, что «Сбербанк» работает в Беларуси

16 июля президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Благодарен вам за то, что вы продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать», — отметил Лукашенко.

Накануне в Минске открылась летняя Сбербанкиада — традиционный корпоративный спортивный турнир работников «Сбербанка».

На встрече с Грефом президент Беларуси отметил, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба главы государства.