Евросоюз ввел санкции против Турции

Совет министров иностранных дел Евросоюза одобрил ограничительные меры в отношении Турции. Причиной стали буровые работы турецкой компании на газовом месторождении в территориальных водах Кипра.

Санкции включают сокращение финансовой поддержки, приостановку переговоров по соглашению о воздушном сообщении и других совещаний высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией.

Кроме того, Европейскому инвестбанку рекомендовано пересмотреть решения о кредитах Турции, сообщает РБК.

Анкара заявляет, что ведет работы на месторождении законно, так как имеет договор с правительством Турецкой Республики Северного Кипра. Однако позиция Евросоюза заключается в том, что Северный Кипр — это оккупированная территория Кипра.

Турция уже заявила, что в случае усиления давления со стороны Евросоюза отправит к побережью Кипра еще одно буровое судно, сообщает агентство «Анадолу».