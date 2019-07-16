В Ивье двухлетнему мальчику на тренажерной площадке отрубило палец

Тяжелую травму получил двухлетний мальчик в Ивье, гуляя с мамой вечером 15 июля на открытой тренажерной площадке.

Фото sk.gov.by

Ребенок сунул руку в тренажер, на котором в это время занимался девятилетний мальчик. В результате малышу отрубило палец на правой руке.

Ребенок был доставлен сначала в местную больницу, а затем перевезен в Гродно.

Проверку проводит Ивьевский райотдел Следственного комитета. Первоначально установлено, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, а целостность конструкций не нарушена.

«К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Пострадавший мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется положительно.