В Ивье двухлетнему мальчику на тренажерной площадке отрубило палец
Тяжелую травму получил двухлетний мальчик в Ивье, гуляя с мамой вечером 15 июля на открытой тренажерной площадке.
Ребенок сунул руку в тренажер, на котором в это время занимался девятилетний мальчик. В результате малышу отрубило палец на правой руке.
Ребенок был доставлен сначала в местную больницу, а затем перевезен в Гродно.
Проверку проводит Ивьевский райотдел Следственного комитета. Первоначально установлено, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, а целостность конструкций не нарушена.
«К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери», — говорится в
Пострадавший мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется положительно.