Два белорусских экипажа по итогам ралли «Шелковый путь» оказались в первой десятке

Финишем десятого этапа в китайском Дуньхуане завершилось ралли «Шелковый путь», в котором принимали участие три экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Весь путь сумели преодолеть два из них, оба расположились в первой десятке.

Экипаж Александра Василевского

Последние 255 километров белорусские гонщики преодолели на высокой скорости и без происшествий.

МАЗ Александра Василевского показал четвертое время на этапе, а в общем зачете занял шестую позицию с отставанием в 5 часов 17 минут. Алексей Вишневский финишировал в последнем заезде третьим. В «абсолюте» белорусский экипаж оказался на восьмой строчке.

Первые три строчки облюбовали российские экипажи команды «КАМАЗ-мастер», чемпионом ралли-рейда стал Антон Шибалов.

Белорусы лидировали на «Шелковом пути» большую часть гонки. Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича с солидным отрывом возглавлял турнирную таблицу вплоть до начала восьмого этапа. Белорусы записали на свой счет четыре победы на этапах.

Однако на восьмом этапе, взбираясь на дюну в пустыне Гоби, капотный МАЗ Вязовича на высокой скорости вылетел с «трамплина», после чего перевернулся, встал на колеса и даже поехал дальше.

Но удар и повреждения оказались слишком серьезными, чтобы безопасно продолжать путь. Экипаж принял решение сойти с гонки.

Ралли-рейд «Шелковый путь» прошел с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартовала гонка в Иркутске. Маршрут марафона составил 5 тысяч километров.