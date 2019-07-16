Житель Славгородского района увел чужую корову, чтобы возместить ущерб за прошлую кражу

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Жители деревни Безуевичи заметили, как неизвестный мужчина в камуфляжной форме и маске ведет по улице корову в направлении леса. Убедившись, что он похитил животное из сарая фермы, сельчане обратились в милицию.

Фото пресс-службы Следственного комитета

По сообщению СК, 40-летний житель соседней деревни испугался, что был замечен и оставил корову и рюкзак с вещами в лесу, а сам скрылся. В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел похитить корову для последующей ее продажи.

В его отношении в июне было возбуждено уголовное дело за кражу батарей из Славгородского РайПО. Ему предоставили возможность трудоустроиться и возместить причиненный ущерб. Однако обвиняемый повторно совершил кражу. Теперь его заключили под стражу.
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Тэги: кража корова ферма Город: Славгород

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