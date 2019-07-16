Минский экорынок достроят к концу 2019 года

Его возводят по поручению Александра Лукашенко на месте десятилетнего долгостроя возле деревни Валерьяново, на выезде из Минска по Логойскому тракту.

«Там будут продаваться не только фермерские продукты. Многие белорусские предприятия производят молочную, мясную, кошерную продукцию, овощи и фрукты — экологически чистые», — рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает «Мінская праўда» .

Чиновник уточнил, что цены на экопродукцию будут выше, чем на обычную. Но пообещал, что стоимость будет соответствовать качеству, так как на рынке организуют серьезный входной контроль продукции с обязательной сертификацией.