Под Марьиной Горкой организуют производство незаменимых аминокислот

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Срок реализации проекта — 2032 год, но все основные производства должны быть построены не позднее июля 2021-го.

Источник: veg.one

«В Пуховичском районе организуют высокотехнологичное агропромышленное производство незаменимых аминокислот. Этот вид продукции не выпускается у нас. Будем не только производить, но и реализовывать ее за границей. Планируется создать до тысячи новых рабочих мест», — рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает «Мінская праўда».

Возведение объекта обойдется в 628 млн долларов.
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Тэги: незаменимые аминокислоты производство рабочие места Персона: Анатолий Исаченко Город: Марьина Горка

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