В Чечерске осудили водителя грузовика, который спровоцировал погоню со стрельбой

Суд Чечерского района признал 24-летнего мужчину виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

По сообщению УВД Гомельского облисполкома, автомобиль ЗИЛ конфисковали в доход государства, как орудие совершения преступления.

Инцидент произошел утром 15 апреля. Водитель ЗИЛ-131 нелегально перевозил лом черного металла. Включив маячки, гаишники потребовали у него остановиться, но тот лишь увеличил скорость. При этом во время движения водитель вилял по неширокой дороге из стороны в сторону. Не дали эффекта и четыре предупредительных выстрела — и сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам и в радиатор охлаждения. Только после этого ЗИЛ остановился.

За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. Ни прав, ни документов на автомобиль и груз у него при себе не оказалось.