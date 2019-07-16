Видеофакт. ОМОН задержал закладчика психотропов и марихуаны из Минска

/ Общество
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми областного УВД с коллегами из Минского РУВД задержали закладчика психотропов и марихуаны.

Спецоперация проходила вблизи деревни Леонтьевичи Минского района при силовой поддержке ОМОНа, сообщили в пресс-службе МВД.

 

 

Подозреваемым оказался 24-летний минчанин, работающий менеджером в строительной фирме. За день он успевал сделать порядка ста закладок на территории Смолевичского и Минского районов, в основном по одному грамму. Мужчина пояснил, что занимался распространением наркотиков через интернет-магазин.

На подозреваемого завели уголовное дело, что чревато 15-ю годами лишения свободы.

Правоохранители также задержали 10 покупателей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Тэги: борьба с наркоторговлей наркомания закладчик наркотиков Город: Минск

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