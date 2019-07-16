Поклонник убил блогершу и выложил фото окровавленного тела в сеть

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В преступлении подозревается 21-летний Брэндон Кларк. Он убил 17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс и опубликовал фото с места преступления.

Фото: instagram.com/escty

По данным полиции, парень перерезал девушке горло, снял ее окровавленное тело и опубликовал фотографии в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord. Кларка застали на месте преступления, и он попытался совершить самоубийство. Парня госпитализировали и предъявили ему обвинение в убийстве, сообщает New York Post.

В полицию поступило несколько звонков о нападении на Дэвинс, среди них был и Кларк. В момент убийства подозреваемый также опубликовал пост со своим фото и подписью. В ней он написал, что, скорее всего, это его последняя публикация и сообщил, что должен сделать что-то очень ужасное. В этом посте и на снимке убитой девушки парень написал «извините».
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Тэги: Instagram блогер убийство Персона: Бьянка Дэвинс Брэндон Кларк

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