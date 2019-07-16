Кристин Лагард покинула пост главы Международного валютного фонда

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Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.

Как сообщается в распространенном во вторник пресс-службой МВФ заявлении Лагард, решение вступит в силу 12 сентября.

«Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента», — сказано в заявлении.

Как отметила Лагард, решение об отставке было принято ею «в интересах фонда, поскольку это ускорит процесс выбора» ее преемника.
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Тэги: МВФ Персона: Кристин Лагард

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