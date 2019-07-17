Три человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

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В результате крушения в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четыре пропали без вести.

По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четыре рыбака, два гида и пилот, сообщает CTV News.

В ночь на 15 июля самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.
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Тэги: гидросамолет крушение самолета гибель пассажиров Канада

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