Три человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

В результате крушения в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четыре пропали без вести.

По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четыре рыбака, два гида и пилот, сообщает CTV News .

В ночь на 15 июля самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.