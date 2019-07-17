Просроченная задолженность организаций с начала года выросла на 3,2%

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 985,4 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она выросла на 3,2%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 июня текущего года составила 75 млрд 283,3 млн рублей — на 1,2% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 0,2% больше по сравнению с показателем на 1 мая.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года снизилась на 5,8% и составила 7 млрд 821,3 млн рублей, с 1 мая — снизилась на 11,2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января выросла на 9,7% до 967,3 млн рублей, за май 2019 года — выросла на 1,3%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 5,2% (до 10 млрд 962,6 млн), за май — снизилась на 1,6%.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2019 года составила 50 млрд 830,3 млн рублей, или на 3,3% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 0,1% меньше по сравнению с показателем на 1 мая 2019 года.

Просроченная дебиторская задолженность выросла с 1 января 2019 года на 1,2% и на 1 июня 2019 года составила 8 млрд 107,3 млн рублей (за май — снижение на 3,8%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за пять месяцев текущего года увеличилась на 4% и составила на 1 июня 2019 года 925,6 млн рублей. За май она сократилась на 2,4%.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 7,9% до 9 млрд 720,7 млн рублей, за май — снизилась на 0,6%.

Дебиторская задолженность на 1 июня 2019 года составила 40 млрд 690,7 млн рублей, или на 6,1% больше, чем на 1 января текущего года.