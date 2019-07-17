В Минск возвращается бесплатный фестиваль «Классика у ратуши»

В 2019-м проект расширил границы — концерты проходят в пяти городах Беларуси: Минске, Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте. В столице — в пятый раз, в Витебске — во второй. В других областных центрах — впервые.

«Изначально проект задумывался для того, чтобы вынести классическую музыку с камерных сцен на улицы города, — пояснили организаторы. — И эта попытка удалась, наша аудитория растет. Новая программа — самая сильная за все годы существования проекта. В ней объединены не только лучшие коллективы страны и лучшие произведения классических композиторов, но и музыкальные культуры европейских стран».

В этом году на сцену фестиваля выйдут знаменитые белорусские коллективы, например, Государственный академический симфонический оркестр и Президентский оркестр. Новыми участниками «Классики у ратуши» станут коллектив Art Music Orchestra, Национальный академический народный оркестр им. И. Жиновича, Эстонский духовой оркестр «Саксон» и др.

По традиции фестиваль откроет Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением Александра Анисимова. Завершит программу Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. Один из концертов объединит классику и рок. Отдельные выступления приурочат к юбилейным датам, в частности, 200-летию композитора Станислава Монюшко.

Минские концерты будут проходить на площади Свободы с 20:30 до 23:00.