Задержанным из-за взрывов 3 июля россиянам предъявили обвинение

Двоих россиян, задержанных в Минске в связи с происшествием во время салюта на День независимости, обвинили в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Задержанные по-прежнему находятся в следственном изоляторе», — уточнил пресс-секретарь посольства РФ Сергей Аряев.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске «произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, в результате чего разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам». Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Представителей российского предприятия-поставщика фейерверков, мужчин 25-ти и 28-ти лет, задержали 4 июля. Они прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. По данным следствия, установлено, что они «допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями». «А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — говорилось в сообщении.