«Нестле» запатентовала уникальную технологию изготовления шоколада без сахара

Швейцарская компания первой решила использовать мякоть какао-бобов, которые содержать природные сахарозаменители.

Компания решила использовать белую мякоть, покрывающую какао-бобы. Она содержит фруктозу являющеюся естественным заменителем сахара. В процессе изготовления шоколада мякоть размалывают в порошок и используют для готовки, сообщает Bloomberg .

Ранее кондитеры выбрасывали мякоть какао-бобов, не видя в ней пользы. Nestlе стала первой компанией, внедряющей массовое производство шоколада без сахара таким способом. Компания пошла на такие шаги из-за стойкого тренда на здоровое питание.

Первые шоколадные изделия без сахара появятся в Японии осенью. Компания будет постепенно уменьшать количество сахара, поначалу его сократят на 40 процентов.