Лукашенко и Зеленский встретятся в октябре

Встреча президентов пройдет в Житомире в рамках второго форума регионов Беларуси и Украины.

«В двусторонней повестке дня с Украиной у нас важнейшее в этом году мероприятие — второй форум регионов, который пройдет 3-4 октября в Житомире. Поступило приглашение принять участие в адрес главы нашего государства», — отметил посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол.

По его словам, Лукашенко примет участие в форуме, а также проведет двусторонние переговоры с Зеленским.

За месяц до форума в Киеве пройдет заседание двустороннего межправительственного совета и комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством вице-премьеров Игоря Ляшенко и Геннадия Зубко, уточнил посол.

«По итогам пяти месяцев мы видим рост регионального экспорта всех наших областей и Минска в Украину — от 110 до 220%. Вот реальный результат межрегионального сотрудничества», — заключил Сокол.

О том, что Зеленский пригласил Лукашенко посетить Украину, сообщил 2 июля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Первый форум регионов Беларуси и Украины прошел в Гомеле в октябре 2018 года с участием глав государств Александра Лукашенко и Петра Порошенко.