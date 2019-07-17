Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси примет участие в пленарном заседании форума регионов Беларуси и России, а также проведет неформальную встречу с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского президента.

«В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Сегодня президенты проведут неформальную встречу. Место встречи пресс-служба Лукашенко не указывает. Между тем два дня назад пресс-служба Кремля сообщила, что 17 июля президенты Беларуси и России посетят Валаамский мужской монастырь.

Тема предстоящих переговоров поднималась 9 июля на встрече Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске. Белорусский руководитель отметил, что в Союзном государстве накопилась «куча вопросов, которые не решаются». В качестве примера он привел доступ к госзаказам.