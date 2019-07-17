По делу о взрывах 3 июля появились двое новых подозреваемых

/ Общество
Просмотров: 965

В ходе расследования уголовного дела о взрывах салютных установок в Минске 3 июля двум фигурантам предъявлено обвинение, еще два человека находятся в статусе подозреваемых.


Взрывы 3 июля. «Разорвало трубу мортиры, ее осколками и убило»

По сообщению Следственного комитета, двоих граждан России обвинили в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшем по неосторожности смерть человека. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых.

Специалистам ГКСЭ поручили провести экспертизу для определения причины и механизма развития взрывов.

ЧП с гибелью женщины произошло 3 июля на День независимости.

Сюжет: Взрывы 3 июля в Минске
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЧП на День независимости Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

После трагедии. Пять ответов на основные вопросы о взрывах 3 июля в Минске

После трагедии. Пять ответов на основные вопросы о взрывах 3 июля в Минске

Стали известны имена задержанных за взрывы 3 июля россиян

Стали известны имена задержанных за взрывы 3 июля россиян

Взрывы 3 июля. «Разорвало трубу мортиры, ее осколками и убило»

Взрывы 3 июля. «Разорвало трубу мортиры, ее осколками и убило»

Кровавый салют в Минске. Есть погибшая

Кровавый салют в Минске. Есть погибшая