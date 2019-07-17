По делу о взрывах 3 июля появились двое новых подозреваемых
В ходе расследования уголовного дела о взрывах салютных установок в Минске 3 июля двум фигурантам предъявлено обвинение, еще два человека находятся в статусе подозреваемых.
По сообщению Следственного комитета, двоих граждан России обвинили в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшем по неосторожности смерть человека. Еще два человека находятся в статусе подозреваемых.
Специалистам ГКСЭ поручили провести экспертизу для определения причины и механизма развития взрывов.
ЧП с гибелью женщины произошло 3 июля на День независимости.