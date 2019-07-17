«Беларусбанк» предупредил о мошенниках с поддельными аккаунтами в «Вайбере»

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Пресс-центр банка предупредил о фейковых профилях, которые пишут от имени финансово-кредитной организации.

Пользователи мессенджера получают сообщения от аккаунта с логотипом банка и названием «Беларусбанк онлайн»:

  • «Уважаемый клиент "Беларусбанка", наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована, баланс 0,01, следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber»;
  • «Служба поддержки "Беларусбанка" информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями, по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована, баланс вашей карты 0,00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк, либо связаться по нашим контактам в Viber».

Банк призвал клиентов быть бдительными: не передавать информацию о банковских картах, пароли и прочие данные третьим лицам и не вводить их на сомнительных сайтах.
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Тэги: Беларусбанк Viber

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