«Беларусбанк» предупредил о мошенниках с поддельными аккаунтами в «Вайбере»

Пресс-центр банка предупредил о фейковых профилях, которые пишут от имени финансово-кредитной организации.

Пользователи мессенджера получают сообщения от аккаунта с логотипом банка и названием «Беларусбанк онлайн»:

«Уважаемый клиент "Беларусбанка", наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована, баланс 0,01, следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber»;

«Служба поддержки "Беларусбанка" информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями, по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована, баланс вашей карты 0,00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк, либо связаться по нашим контактам в Viber».

Банк призвал клиентов быть бдительными: не передавать информацию о банковских картах, пароли и прочие данные третьим лицам и не вводить их на сомнительных сайтах.