В Минске запустили бесплатный шеринг зонтиков

Компания velcom | A1 запустил шеринг зонтиков в Минске.

Механика шеринга простая: зонт можно взять в специальных корзинах или просто найти в городе, а когда погода улучшится, оставить на видном месте — например, у входа в кафе, на станцию метро, возле автобусной остановки, на лавочке.

Схема напоминает аналогичные сервисы аренды самоката или авто. Отличие в том, что за зонты не нужно платить, а пользоваться ими можно в безлимитном режиме.

В шеринге участвуют зонты трех цветов: белого, красного и желтого. Их легко узнать по надписи «Комфортный зонтик». Временные корзины с зонтами для шеринга разместили по улице Комсомольской и у входа в центр продаж velcom | А1 на улице Интернациональная.

«Запуск нашего шеринга зонтиков — это первый шаг на пути к тому, чтобы идея доступного всем без исключения проката стала частью социальной жизни Приглашаем присоединиться к дальнейшему развитию идеи всех заинтересованных. Чтобы шеринг стал частью городской инфраструктуры, необходимо активное участие и интерес как самих минчан, так и собственников бизнеса: кафе, магазинов и других общественных заведений. Надеемся, что наш пример в будущем трансформируется в большой проект, который сделает жизнь горожан еще более комфортной», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

Сейчас в проекте участвует уже более сотни зонтиков, а через неделю их количество возрастет почти до трехсот.