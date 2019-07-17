Бывшего гендиректора «Оптрона» приговорили к 11 годам колонии

Суд Первомайского района Минска приговорил бывшего генерального директора ОАО «Приборостроительный завод "Оптрон"» Николая Янкевича к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Фото: журнал «Директор» (director.by)

По сообщению пресс-службы Верховного суда, Янкевича признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его также лишили права в течение пяти лет занимать управленческие должности.

В пособничестве обвинили начальника службы безопасности и охраны завода. Его накали аналогичным образом.

Как ранее сообщал Следственный комитет, уголовное дело было возбуждено на основании материалов УБЭП ГУВД Мингорисполкома. По данным следствия, 13 февраля 2019 года Янкевич получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более 20 000 долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

В декабре 2018-го обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более 8000 рублей.