Сын экс-игрока футбольной сборной Беларуси получил два года «домашней химии» за мошенничество
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17 июля суд Центрального района Минска приговорил бывшего футболиста 19-летнего Илью Лухвича к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Подругу Лухвича, 18-летнюю Анастасию Бутько, приговорили к полутора годам «домашней химии».
Молодых людей судили по ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество). Преступление связано с продажей неисправных мобильных телефонов, сообщает БелаПАН
Илья Лухвич — сын известного в прошлом футболиста минского «Динамо» и сборной Беларуси Александра Лухвича. В минувшем сезоне Лухвич-старший работал главным тренером ФК «Минск». В школе этого клуба занимался его сын, который выступал за дубль столичного «Луча».