Новый президент Литвы намерен придерживаться жесткой политики по БелАЭС

Новый президент Литвы Гитанас Науседа готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно Белорусской АЭС. Об этом он заявил журналистам в Варшаве, сообщает ru.delfi.lt .

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«Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности, — сказал Науседа. — Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать».

Науседа также отметил, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне.

По его словам, литовские власти еще думают над тем, кого из белорусских официальных лиц пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную осенью в Вильнюсе.

«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», — сказал Науседа.

Он также сообщил, что отношения с Беларусью стали важной темой для обсуждения во время его встреч с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и лидером правящей партии Ярославом Качиньским.