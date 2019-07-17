В Воложине 21-летняя девушка подозревается в убийстве из мести соседской собаки

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Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбуждено в отношении 21-летней жительницы Воложина.

Как установило следствие, в ночь на 13 мая девушка пришла к дому соседки и умышленно нанесла ножевое ранение собаке, находившейся на привязи во дворе. От полученной травмы животное скончалось.

Утром хозяйка обнаружила погибшую собаку и сообщила об этом в милицию.

Предполагается, что мотивом для убийства собаки стала обида после случившегося между женщинами словесного конфликта, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: убийство собаки Город: Воложин

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