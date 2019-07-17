В Воложине 21-летняя девушка подозревается в убийстве из мести соседской собаки
Просмотров: 623
Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбуждено в отношении 21-летней жительницы Воложина.
Как установило следствие, в ночь на 13 мая девушка пришла к дому соседки и умышленно нанесла ножевое ранение собаке, находившейся на привязи во дворе. От полученной травмы животное скончалось.
Утром хозяйка обнаружила погибшую собаку и сообщила об этом в милицию.
Предполагается, что мотивом для убийства собаки стала обида после случившегося между женщинами словесного конфликта,