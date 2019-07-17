В Колодищах погиб работник, упавший с 12-метровой высоты

Трагический случай произошел 13 июля в агрогородке Колодищи на территории организации, занимающейся реализацией строительных материалов.

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При выполнении работ по ремонту кровли одного из складов с высоты около 12 метров упал начальник группы складского и собственного хозяйства. 57-летний мужчина был доставлен в больницу, где в тот же день скончался.

Обстоятельства смертельного травмирования работника устанавливаются Минским районным отделом Следственного комитета.

Следователи уже установили , что работы на высоте проводились с нарушениями правил безопасности строительных работ, без специальных средств индивидуальной защиты.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК).