В Колодищах погиб работник, упавший с 12-метровой высоты
Трагический случай произошел 13 июля в агрогородке Колодищи на территории организации, занимающейся реализацией строительных материалов.
При выполнении работ по ремонту кровли одного из складов с высоты около 12 метров упал начальник группы складского и собственного хозяйства. 57-летний мужчина был доставлен в больницу, где в тот же день скончался.
Обстоятельства смертельного травмирования работника устанавливаются Минским районным отделом Следственного комитета.
Следователи
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК).