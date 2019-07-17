Семилетняя девочка попала под машину в одном из дворов Гродно
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В Гродно вечером 16 июля пострадал ребенок, попавший под автомобиль.
Инцидент произошел в одном из дворов по проспекту Клецкова. Автомобиль «Ниссан» ехал по дворовой территории, когда из-за припаркованных автомобилей внезапно выбежала девочка.
Удар пришелся по центру автомобиля, после чего ребенка отбросило на газон. Скорая помощь доставила семилетнюю девочку в больницу, где были зафиксированы ссадины и ушиб тканей правого бедра. Госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка,
Схожий инцидент произошел утром 17 июля в Мозыре, где под машину попал семилетний мальчик, также внезапно выбежавший на дорогу.