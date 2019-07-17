В Минске установлен мошенник, выманивший у граждан порядка 150 тысяч долларов

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска установлено порядка десяти пострадавших от действий 42-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничество. Сумма ущерба превышает 300 тысяч рублей (порядка 150 тысяч долларов).

Если вы пострадали от действий изображенного на фото мужчины, милиция просит обращаться по телефонам: +375 29 560-02-48 или 102.

Начиная с 2012 года подозреваемый под разными предлогами одалживал крупные суммы денег — от 500 до 50 000 долларов. Всем своим кредиторам мужчина обещал вернуть деньги в короткие сроки, а многим были обещаны еще и проценты.

Также он представлялся крупным инвестором со счетом в одном из банков ЮАР, а деньги ему были нужны для оплаты операционных расходов.

Материалы проверки переданы из РОВД в Следственный комитет.