В Минске установлен мошенник, выманивший у граждан порядка 150 тысяч долларов

/ Происшествия
Просмотров: 465

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска установлено порядка десяти пострадавших от действий 42-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничество. Сумма ущерба превышает 300 тысяч рублей (порядка 150 тысяч долларов).

Если вы пострадали от действий изображенного на фото мужчины, милиция просит обращаться по телефонам: +375 29 560-02-48 или 102.

Начиная с 2012 года подозреваемый под разными предлогами одалживал крупные суммы денег — от 500 до 50 000 долларов. Всем своим кредиторам мужчина обещал вернуть деньги в короткие сроки, а многим были обещаны еще и проценты.

Также он представлялся крупным инвестором со счетом в одном из банков ЮАР, а деньги ему были нужны для оплаты операционных расходов.

Материалы проверки переданы из РОВД в Следственный комитет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мошенничество Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Бывшему начальнику криминальной милиции Чечерска вменяют девять эпизодов

Бывшему начальнику криминальной милиции Чечерска вменяют девять эпизодов

Бывшего начальника криминальной милиции Чечерска будут судить

Бывшего начальника криминальной милиции Чечерска будут судить

Организатор бизнеса попрошаек предстанет перед судом

Организатор бизнеса попрошаек предстанет перед судом

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков