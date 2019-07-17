В ответном матче с «Лиепаей» минское «Динамо» будет «навязывать свою игру»

18 мая в Минске состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между столичным «Динамо» и латвийским клубом «Лиепая».

Первая встреча соперников в Латвии завершилась вничью 1:1 (голы: у «Динамо» — Капленко, 88, у «Лиепаи» — Икауниекс, 12, с пенальти). Чтобы пройти в следующий круг, белорусской команде достаточно сохранить ворота в неприкосновенности.

Сергей Гуренко. Фото dinamo-minsk.by

«Все мои команды всегда мало пропускают. Наша линия защиты всегда была выше, чем у других команд. Но по опыту еврокубковых матчей знаю: если только играешь на ничью 0:0, однозначно проиграешь», — отметил на пресс-конференции накануне матча главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко.

«Мы будем диктовать свои условия, навязывать свою игру. Однако команда соперника очень организованная, особенно с приходом Старкова (бывший главный тренер сборной Латвии Александр Старков, выведший ее в финальную часть чемпионата Европы-2004. — БелаПАН). Плюс у нее есть ряд индивидуально сильных игроков, которым нельзя дать разбежаться», — сказал тренер.

По словам Гуренко, после Европейских игр качество газона стадиона «Динамо» «в целом нормальное, добротное». «Я ожидал худшего… Проблемы нет. Проблемы в голове надо искать», — заявил главный тренер. Он также отметил, что сам стадион «на многие команды давит».

Победитель во 2-м квалификационном раунде ЛЕ встретится с лучшим в паре «Норчепинг» (Швеция) — «Сент-Патрик» (Ирландия). В первой встрече в Дублине сильнее были скандинавы — 2:0.

18 июля пройдут еще два ответных матча 1-го квалификационного раунда ЛЕ с участием белорусских клубов: «Хибернианс» (Мальта) — «Шахтер» (Солигорск) (первая встреча — 0:1) и «Витебск» — «Куопио» (Финляндия) (0:2).