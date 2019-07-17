Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля посетили мужской монастырь на острове Валаам.







Лидеры государств осмотрели, в частности, Спасо-Преображенский собор, присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовни Царственных страстотерпцев, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Лукашенко планируют также посетить остров Светлый, чтобы осмотреть Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита, ознакомиться с экспозицией монастырского музея. Высокие гости будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря.

Визит на Валаам носит неформальный характер. Белорусского президента в поездке сопровождает его младший сын Николай.