Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам

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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля посетили мужской монастырь на острове Валаам.



Лидеры государств осмотрели, в частности, Спасо-Преображенский собор, присутствовали на службе, побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовни Царственных страстотерпцев, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Лукашенко планируют также посетить остров Светлый, чтобы осмотреть Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита, ознакомиться с экспозицией монастырского музея. Высокие гости будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря.

Визит на Валаам носит неформальный характер. Белорусского президента в поездке сопровождает его младший сын Николай.
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Тэги: Лукашенко-Путин Валаам

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