ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 0,9%

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-июне 2019 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду на 0,9% и составил 60,3 млрд рублей. Такую оценку приводит Белстат.

В январе рост экономики был на уровне 0,7%, в январе-феврале — 0,8%, январе-марте — 1,1%, январе-апреле — 1,4%, январе-мае — 1%. Таким образом, за июнь рост экономики замедлился на 0,1 процентного пункта.

Официальный прогноз властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%. По оценке МВФ, рост ВВП составит 1,8%, по оценке Всемирного банка — 2,2%, по прогнозу ЕБРР — 2%.