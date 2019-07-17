ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 0,9%

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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-июне 2019 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду на 0,9% и составил 60,3 млрд рублей. Такую оценку приводит Белстат.

В январе рост экономики был на уровне 0,7%, в январе-феврале — 0,8%, январе-марте — 1,1%, январе-апреле — 1,4%, январе-мае — 1%. Таким образом, за июнь рост экономики замедлился на 0,1 процентного пункта.

Официальный прогноз властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%. По оценке МВФ, рост ВВП составит 1,8%, по оценке Всемирного банка — 2,2%, по прогнозу ЕБРР — 2%.
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